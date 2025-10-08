Dnevnik RTV Slon za 8. oktobar 2026. godine i pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili današnji dan:

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je prijavu Tužilaštvu BiH zbog murala Ratku Mladiću u centru Banje Luke, navodeći da je riječ o veličanju presuđenog ratnog zločinca.

Hrvatska je završila uklanjanje objekata na Trgovskoj gori i priprema teren za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada uz granicu s BiH, što izaziva zabrinutost zbog mogućih posljedica po okoliš i zdravlje stanovništva.

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Samelu Ćatiću iz Lukavca na 20 godina zatvora za ubistvo starice iz Tumarâ, iako tijelo žrtve nikada nije pronađeno, čime je donesena prva presuda ove vrste u BiH.

Kantonalno tužilaštvo TK zatražilo je pritvor za Amara Palu i Kerima Hodžića iz Sarajeva zbog sumnje da su u Tuzli napali i opljačkali dvije strane državljanke, pri čemu je jedna od njih zadobila povrede glave.

Grijna sezona u Tuzli zvanično je počela, a nadležni upravitelji objekata dužni su osigurati ispravnost instalacija centralnog grijanja radi uredne isporuke toplotne energije.

Bosna i Hercegovina i region opraštaju se od legende narodne muzike Halida Bešlića, čija će dženaza biti klanjana u ponedjeljak u Sarajevu, dok će građani Tuzle večeras na Trgu Slobode odati počast njegovom liku i djelu.

Selektor Sergej Barbarez poručio je uoči utakmice protiv Kipra da BiH očekuje težak meč, ali da vjeruje u mlade igrače koji će pokušati izboriti važne bodove u kvalifikacijama.

Bosnu i Hercegovinu narednih dana očekuje kratkotrajno zatopljenje i stabilnije vrijeme, najavljuje meteorolog Bakir Krajinović.

U večerašnjoj emisiji “Sredinom sedmice” gostuje Miralem Mulać iz Gradske uprave Tuzla, s kojim će se razgovarati o aktuelnim projektima, komunalnoj infrastrukturi i pripremama za zimsku sezonu.