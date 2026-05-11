Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ponedjeljak, 11. maj:

Christian Schmidt je potvrdio da se povlači s funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Na ovoj poziciji ostat će do imenovanja nasljednika.

U Bratuncu će sutra biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava ubijenih 1992. godine. Konačan smiraj ove godine pronaći će jedna identifikovana žrtva.

Majke i žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu mirnim protestom podsjetile su na žrtve genocida. Poručile su da neće odustati od istine, pravde i pronalaska nestalih.

Ani Mariji Pranjić iz Tuzle određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje na prevare. Tereti se da je građane u Tuzli i Živinicama oštetila koristeći lažne novčanice eura.

Okolinu Gradačca u poslijepodnevnim satima pogodilo je olujno nevrijeme praćeno gradom. Velika količina leda pala je u svega nekoliko minuta.

Vlada Tuzlanskog kantona i Nogometni savez TK pokrenuli su projekat sufinansiranja nogometnih klubova. Za ovu godinu izdvojeno je ukupno 180 hiljada KM.

U Tuzli su potpisani ugovori za finansiranje infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama širom BiH. Za komunalnu i putnu infrastrukturu osigurano je više od 10 miliona KM.

Sergej Barbarez objavio je konačan spisak od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Reprezentacija BiH za Ameriku putuje 2. juna, uz određene poteškoće u vezi s vizama.

Juniori Slobode osvojili su Omladinski kup Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su u finalu savladali Velež rezultatom 1:0.