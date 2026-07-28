Potvrđena optužnica zbog nasilja u porodici u Tuzli odnosi se na osobu inicijala R. H, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Općinski sud u Tuzli potvrdio je 28. jula 2026. godine optužnicu protiv R. H. zbog krivičnog djela nasilje u porodici, propisanog članom 222. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema navodima iz optužnice, R. H. je nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio građanski mir, tjelesnu cjelovitost i psihičko zdravlje člana porodice s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu.

Potvrđena optužnica zbog nasilja u porodici u Tuzli ne znači da je optužena osoba proglašena krivom, jer će se krivica utvrđivati u sudskom postupku.

Optuženi ima pravo da u roku od 15 dana od prijema optužnice podnese prethodne prigovore.