Sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli prihvatila odgovornost zbog nedostavljanja izvještaja o imovini

Sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli Merima Gutić Lukanović prihvatila je odgovornost za kršenje odredbi koje se odnose na dostavljanje izvještaja o imovini i interesima, zbog čega je disciplinskom tužbom tereti Ured disciplinskog tužioca.

Kako piše Detektor, disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić Nadarević navela je da je Gutić Lukanović postupila suprotno pravilniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koji reguliše obavezu dostavljanja početnog izvještaja o imovini.

Prema navodima disciplinske tužiteljice, sutkinja se oglušila na obavezu dostavljanja izvještaja o imovini, što je ocijenjeno neprihvatljivim, s obzirom na važnost transparentnosti u pravosuđu.

Punomoćnik sutkinje Damir Alić kazao je da je Gutić Lukanović izrazila kajanje i prihvatila odgovornost. Naveo je da izvještaj nije dostavila na vrijeme zbog porodičnih prilika, te da situacija traje već pet godina.

Alić je rekao da sutkinja nije bila sigurna šta konkretno treba navesti u izvještaju, zbog čega je došlo do kašnjenja. Dodao je da nije postojala namjera da se obaveza izbjegne.

Na ročištu je istaknuto i da je predložena sankcija, koja podrazumijeva umanjenje plate od 40 do 50 posto na godinu dana, prema stavu odbrane preoštra.

Disciplinska tužiteljica najavila je da će na narednom ročištu iznijeti materijalne dokaze kojima će dokazivati navode iz disciplinske tužbe. Punomoćnik je, s druge strane, naveo da je sutkinja priznala odgovornost i da će dostaviti dokaze koji se odnose na okolnosti zbog kojih izvještaj nije predat.

Kurspahić Nadarević je dodala da Gutić Lukanović ni do održavanja ročišta nije dostavila izvještaj o imovini, te da Ured disciplinskog tužioca, bez obzira na priznanje odgovornosti, ostaje pri svim navodima iz disciplinske tužbe.

Naredno ročište u ovom disciplinskom postupku zakazano je za 8. juli.