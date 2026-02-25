Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića

RTV SLON
Ahmed Kastrati
Foto: Ahmed Kastrati na ranijem ročištu

Rješenjem Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 23.02.2026. godine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Kastrati Ahmeda, protiv koga se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi krivični postupak zbog krivičnog djela Ubistvo, uvažena je žalba branioca optuženog i ukinuto rješenje Kantonalnog suda u Tuzli od 09.02.2026. godine, kojim je optuženom produžen pritvor za dva mjeseca, te istovremeno odlučeno da se prema optuženom ukida pritvor i isti odmah ima pustiti na slobodu, po prijemu ovog rješenja.

Dana 25.02.2026. godine, po prijemu navedenog rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni sud u Tuzli je nadležnom Kazneno-popravnom zavodu izdao naredbu, da se optuženi Kastrati Ahmed, odmah pusti na slobodu.

Počelo ročište Ahmedu Kastratiju, tereti se za ubistvo Saše Vilušića

