Akademija likovnih umjetnosti organizuje izložbu radova Erdoana Morankića

U Galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu u petak, 12. juna 2026. godine, u 13 sati bit će otvorena izložba „In memoriam: Erdoan Morankić (2003 – 2026)“.

Izložba je realizovana u saradnji sa studentima Akademije, a publici će predstaviti radove koje je Erdoan Morankić stvarao tokom studija na Akademiji likovnih umjetnosti.

„Ovim događajem želimo sačuvati sjećanje na njegov umjetnički rad, stvaralačku energiju i trag koji je ostavio među kolegama, profesorima i prijateljima“, saopćili su iz Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.

Izložbu će otvoriti doc. dr. Ema Mazrak.

„Vjerujemo da ćete svojim prisustvom uveličati ovaj događaj i zajedno s nama odati počast našem Erdoanu“, poručili su iz Akademije.

Otvorenje izložbe bit će održano 12. juna 2026. godine u 13 sati, u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Izložba će biti otvorena od 12. do 21. juna 2026. godine.

Podsjećamo, Erdoan Morankić, student Akademije likovnih umjetnosti, preminuo je nakon nesreće koja se dogodila 12. februara na prometnoj raskrsnici u blizini Srednje mašinske škole u Sarajevu. Tramvaj je tada iskočio iz šina i udario građane na stanici, a dvadesettrogodišnji Morankić preminuo je na mjestu događaja.