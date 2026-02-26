Vrhovni sud FBiH obrazložio razloge ukidanja pritvora Ahmedu Kastratiju

Selma Jatić
Vrhovni sud FBiH obrazložio razloge ukidanja pritvora Ahmedu Kastratiju
Foto: Ahmed Kastrati na ranijem ročištu

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je 23. februara 2026. godine rješenje kojim je ukinut pritvor optuženom Ahmedu Kastratiju, protiv kojeg se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi krivični postupak zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, zakonski rok od dva mjeseca koliko je pritvor mogao trajati po rješenju prvostepenog suda istekao je 9. februara 2026. godine. Riječ je o pritvoru određenom rješenjem Kantonalnog suda od 9. decembra 2025. godine.

U međuvremenu, rješenje kojim je pritvor produžen za naredna dva mjeseca, odnosno do 9. aprila 2026. godine, nije postalo pravomoćno. Naime, u trenutku odlučivanja o žalbi branitelja na produženje pritvora, još nije bila donesena odluka po ranijem rješenju Vrhovnog suda FBiH od 2. februara 2026. godine, kojim je prvostepenom sudu naloženo da ponovo odluči o pritvoru koji je mogao trajati do 9. februara.

Vrhovni sud je ocijenio da u momentu donošenja najnovijeg rješenja ne postoji zakonski osnov za dalje zadržavanje optuženog u pritvoru, s obzirom na istek zakonskog roka i izostanak pravomoćne odluke o produženju mjere.

Istovremeno je naglašeno da se ovakvom odlukom ne isključuje mogućnost ponovnog određivanja pritvora, ukoliko za to budu ispunjeni uslovi propisani članom 146. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.

Podsjećamo, Kastratiju se sudi za ubistvo Saše Vilušića. On je prema navodima tužilaštva, optužen da je 21. juna prošle godine, oko 1:30 sati, u jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli, Vilušiću zadao jedan udarac šakom u predjelu glave.

Vilušić je kasnije, od posljedica povreda, preminuo 10. jula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

