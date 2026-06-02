Reprezentativci BiH otputovali u SAD pred nastup na Svjetskom prvenstvu

Reprezentativci BiH jutros su sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će nastaviti pripreme za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Zmajevi su iz Sarajeva prvo krenuli prema Frankfurtu, odakle nastavljaju put do St. Louisa. U tom gradu bh. tim očekuje prijateljska utakmica protiv Paname, koja će selektoru Sergeju Barbarezu poslužiti kao jedna od posljednjih provjera pred početak velikog takmičenja.

Nakon susreta s Panamom, reprezentativci BiH putuju u Toronto, gdje će se pripremati za prvi meč na Mundijalu. Bosna i Hercegovina se nalazi u grupi B, zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara.

Prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu Zmajevi će igrati protiv Kanade u Torontu, dok ih potom očekuju dueli na američkom tlu. Susret protiv Švicarske planiran je za 18. juni u Inglewoodu, a grupna faza bit će završena šest dana kasnije utakmicom protiv Katara u Seattleu.

Pripreme za Svjetsko prvenstvo bh. fudbaleri počeli su prije desetak dana, a već su odigrali i jednu kontrolnu utakmicu. Na stadionu Koševo protiv Sjeverne Makedonije rezultat je bio 0:0.

Ovo će Bosni i Hercegovini biti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu. Prvi put Zmajevi su na Mundijalu igrali 2014. godine u Brazilu, kada nisu uspjeli proći grupnu fazu.

Selektor Sergej Barbarez na put u SAD poveo je 27 fudbalera. Među golmanima su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas. U odbrani su Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac i Arjan Malić.

U veznom redu nalaze se Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević, dok su u napadu Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko.