Baždarević uoči Svjetskog prvenstva: Zmajevi moraju vjerovati u svoj kvalitet

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević smatra da Zmajevi na veliko takmičenje trebaju otići sa vjerom u vlastiti kvalitet i jasnom željom da naprave što bolji rezultat.

Prema njegovom mišljenju, pritisak uoči važnih utakmica je neizbježan, ali on mora biti sportski i motivirajući, a ne teret koji će sputavati igrače.

Baždarević ističe da reprezentacija BiH ima dovoljno kvaliteta da se ravnopravno suprotstavi protivnicima, ali da će mnogo zavisiti od pristupa, koncentracije i prve utakmice na turniru.

Posebno važnim smatra spoj mladosti i iskustva u bh. timu, uz ocjenu da stariji igrači mogu imati ključnu ulogu u pripremi mlađih reprezentativaca za izazove koji ih očekuju.

Govoreći o favoritima, Baždarević prednost daje reprezentacijama koje već godinama imaju kontinuitet, kvalitetan kadar i iskustvo igranja velikih utakmica.

Poruka bivšeg selektora je da navijači trebaju ostati uz Zmajeve, a da ekipa na terenu mora pokazati hrabrost, disciplinu i vjeru u rezultat.