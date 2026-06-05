Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijet će nekoliko noviteta, a među njima je i posebna ceremonija koja će se prvi put održavati neposredno prije utakmica.

FIFA je predstavila novi koncept predutakmičnog programa s ciljem da navijačima pruži drugačiji doživljaj najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu. Novi format zamišljen je kao događaj koji će dodatno povezati navijače i reprezentacije te stvoriti posebnu atmosferu uoči početka susreta.

Prema planu, svi igrači koji se nalaze u zapisniku utakmice, uključujući rezerviste, učestvovat će u ceremoniji tokom intoniranja državnih himni. Predviđeno je i postavljanje velikih zastava reprezentacija na terenu, kao i dodatni vizuelni elementi koji će biti vidljivi navijačima iz svih dijelova stadiona.

Iz FIFA-e navode da je cilj stvoriti jedinstven trenutak zajedništva između igrača, službenih osoba i publike te dodatno naglasiti značaj nastupa na najvećoj nogometnoj smotri.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će najveće u historiji ovog takmičenja. Održat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz učešće rekordnih 48 reprezentacija.

Novi predutakmični ceremonijal trebao bi premijeru imati već na prvim utakmicama Mundijala, čime FIFA nastavlja s promjenama usmjerenim na unapređenje iskustva navijača na stadionima i pred malim ekranima.