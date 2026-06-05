Bećirović i Macron razgovarali o stabilnosti BiH i evropskom putu

Bećirović i Macron razgovarali su u Tivtu o očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine, funkcionisanju državnih institucija, ulozi OHR-a, te nastavku evropskog i evroatlantskog puta BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović sastao se s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, s kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionalnoj stabilnosti i nastavku reformskih procesa.

Bećirović je tokom sastanka naglasio značaj očuvanja funkcionalnosti državnih institucija, ističući da Ured visokog predstavnika u BiH ima važnu ulogu u zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanju mira i podršci reformama u Bosni i Hercegovini.

Posebno je ukazao na važnost poštivanja utvrđene procedure imenovanja visokog predstavnika, naglašavajući da mandat i nadležnosti OHR-a ne smiju biti ugroženi, jer je to od velikog značaja za mir i stabilnost u BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH zahvalio je Francuskoj na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Istakao je da je za BiH od izuzetne važnosti što brže približavanje evropskim i evroatlantskim integracijama, kao i nastavak podrške ključnih članica EU i NATO-a.

Bećirović je pozdravio i doprinos Republike Francuske misiji EUFOR Althea, naglašavajući važnost produženja njenog mandata u cilju očuvanja sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Bosne i Hercegovine i Francuske, uz poruku da prijateljski odnosi dvije zemlje predstavljaju dobar temelj za jačanje političkog dijaloga i realizaciju zajedničkih projekata.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenoj evropskoj i evroatlantskoj budućnosti. Istakao je da je stabilnost BiH važna za sigurnost cijele regije, te da će Francuska nastaviti aktivno doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana.