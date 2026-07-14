Bećirović održao sastanak sa specijalnom izaslanicom UK damom Karen Pierce

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović u Londonu je održao sastanak sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) za Zapadni Balkan damom Karen Pierce. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, izboru novog visokog predstavnika, te evropskom i evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.

Bećirović je istakao da je UK jedan od najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine. Zahvalio je na kontinuiranoj i principijelnoj podršci nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, naglašavajući poseban značaj UK kao svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, članice NATO-a i članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je upozorio da rukovodstvo bh. entiteta RS nastavlja s koordiniranim aktivnostima usmjerenim na slabljenje državnih institucija, osporavanje mandata visokog predstavnika, blokiranje evropskih i NATO reformi i podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Istakao je da takvo djelovanje predstavlja prijetnju miru i sigurnosti, te da međunarodna zajednica treba odgovoriti jedinstveno, odlučno i pravovremeno.

Bećirović je naglasio da proces izbora novog visokog predstavnika treba biti okončan na način koji će očuvati kredibilitet međunarodnog prisustva i punu sposobnost OHR-a da nastavi provoditi svoj mandat u punom kapacitetu.

Dama Karen Pierce potvrdila je snažnu posvećenost UK nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Naglasila je važnost očuvanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, funkcionalnosti državnih institucija i nastavka reformi koje Bosnu i Hercegovinu približavaju evropskim i evroatlantskim strukturama.