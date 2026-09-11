Čuvena „osvetnička haljina“ princeze Diane mogla bi dostići 220.000 funti

Jedna od najpoznatijih haljina u historiji britanske kraljevske porodice uskoro će dobiti novog vlasnika. Čuvena crna haljina princeze Diane, poznata širom svijeta kao „revenge dress“ ili „osvetnička haljina“, bit će ponuđena na aukciji u decembru.

Aukcijska kuća Sotheby's procjenjuje da bi haljina mogla biti prodata za iznos između 110.000 i 220.000 funti.

Izdanje koje je obišlo svijet

Princeza Diana haljinu je nosila 29. juna 1994. godine na događaju u londonskoj galeriji Serpentine.

Iste večeri njen tadašnji suprug, princ Charles, u televizijskom intervjuu javno je govorio o njihovom braku i priznao nevjerstvo.

Dok je pažnja javnosti bila usmjerena na njegovo priznanje, Diana se pred fotografima pojavila u kratkoj, pripijenoj crnoj haljini otvorenih ramena, potpuno drugačijoj od konzervativnijih kombinacija koje su se u to vrijeme očekivale od članice kraljevske porodice.

Fotografije su ubrzo obišle svijet, a haljina je dobila nadimak „revenge dress“. S vremenom je postala simbol Dianinog samopouzdanja, nezavisnosti i sve veće kontrole nad vlastitim javnim imidžom.

Dizajnirala je Christina Stambolian

Haljinu je kreirala dizajnerica Christina Stambolian. Diana je, prema poznatoj priči, prvobitno planirala odjenuti znatno tradicionalniju kreaciju, ali se u posljednjem trenutku odlučila za crnu haljinu koja će kasnije postati jedan od njenih najprepoznatljivijih modnih trenutaka.

Prije aukcije haljina će biti predstavljena javnosti u više svjetskih gradova, među kojima su London, Hong Kong, Ženeva i New York.

Već je jednom bila na aukciji

Ovo neće biti prvi put da se čuvena haljina prodaje.

Sama Diana ponudila ju je na humanitarnoj aukciji 1997. godine, nekoliko mjeseci prije smrti. Tada je prodata za 39.098 funti, a kupci su je čuvali gotovo tri decenije.

Sada se jedan od najpoznatijih komada iz garderobe princeze Diane ponovo vraća na tržište, a očekuje se da bi njegova cijena mogla višestruko nadmašiti onu iz 1997. godine.

Više od tri decenije nakon večeri koja ju je učinila dijelom modne historije, „osvetnička haljina“ i dalje ostaje jedan od najupečatljivijih simbola Dianinog stila i javnog imidža.

Izvor: The Guardian / Sotheby's