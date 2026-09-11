Policijska akademija promoviše 56. klasu i 118 novih policijskih službenika

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u ponedjeljak, 14. septembra, bit će održana svečana promocija 56. klase, nakon što je 118 kadeta i kadetkinja uspješno završilo osnovnu policijsku obuku.

Svečanost će biti održana u Sarajevu s početkom u 13 sati, a njome će biti obilježen završetak obuke i početak profesionalnog rada nove generacije policijskih službenika.

56. klasu Policijske akademije čine kadeti i kadetkinje iz ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosanskopodrinjskog i Unsko-sanskog kantona.

Tokom programa osnovne policijske obuke stekli su znanja i vještine potrebne za obavljanje policijskih poslova i budući rad u policijskim strukturama.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova navode da nova generacija policijskih službenika nakon završene obuke preuzima odgovornost za profesionalno i odgovorno obavljanje poslova, s posebnim naglaskom na sigurnost građana.

U FMUP-u ističu da ulaganje u profesionalnu policiju predstavlja ulaganje u sigurnost građana i jačanje institucija, dok kontinuirana edukacija policijskih službenika ostaje jedan od prioriteta razvoja sigurnosnog sistema.