Džamije u Gračanici dobile toplotne pumpe vrijedne 57.000 KM

Džamije u Gračanici, u džematima Korića Han i Piskavica, dobile su nove toplotne pumpe kroz projekat vrijedan ukupno 57.000 KM, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Realizirane projekte obišao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, koji je razgovarao sa predstavnicima džemata i upoznao se sa rezultatima ulaganja.

Za nabavku i ugradnju toplotne pumpe u džamiji džemata Korića Han izdvojeno je 28.000 KM, dok je za isti projekat u džematu Piskavica izdvojeno 29.000 KM.

Hurtić je tokom obilaska istakao da je važno da izdvojena budžetska sredstva rezultiraju konkretnim projektima koji će koristiti lokalnom stanovništvu.

„Posebno mi je važno kada dođemo na teren i vidimo konkretan rezultat. Danas možemo jasno reći da je u dvije džamije u Gračanici uloženo 57.000 KM i da ta sredstva već služe ljudima. Naš cilj nije da sredstva ostanu samo brojke u budžetu, nego da se pretvore u konkretne projekte i bolje uslove za građane i njihove zajednice“, kazao je Hurtić.

Prema njegovim riječima, ulaganje u vjerske objekte značajno je i zbog njihove uloge u lokalnim zajednicama, jer osim vjerske namjene predstavljaju mjesta okupljanja i susreta stanovništva.

„Džamije nisu samo mjesta molitve. One su mjesta okupljanja, susreta i čuvanja zajedništva. Zato je svako ulaganje u njih istovremeno ulaganje u ljude i zajednicu“, poručio je Hurtić.

Ugradnjom toplotnih pumpi poboljšani su uslovi korištenja oba objekta, a džamije u Gračanici u Korića Hanu i Piskavici dobile su savremeniji i efikasniji sistem grijanja.