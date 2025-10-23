Treći kongres osoba s invaliditetom: Fokus na asistivne tehnologije i inkluziju

U Sarajevu je počeo Treći kongres osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koji okuplja brojne domaće i međunarodne stručnjake, predstavnike institucija, organizacija i samih osoba s invaliditetom. Kongres traje do 23. oktobra i ove godine se održava pod motom „Korak naprijed: Asistivne tehnologije za inkluzivnije društvo u BiH“, a jedan od ključnih finansijskih partnera događaja je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH.

Kongres organiziraju Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH, Caritas Bosne i Hercegovine, organizacija MyRight i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru projekta DISC koji finansira Evropska unija, uz sufinansiranje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Caritasa Slovenije.

Kao institucija koja već godinama sistemski ulaže u zapošljavanje, osnaživanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Fond prepoznaje značaj tema koje Kongres otvara – posebno u oblasti razvoja i primjene asistivnih tehnologija u svakodnevnom životu i radu osoba s invaliditetom.

“Fond je tu zbog vas, naš posao je da radimo za vas. Vi ste najbolja mjera našeg rada i pokazatelj našeg uspjeha. Posao kojim se bavimo od posebnog je javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, i tako mu i pristupamo – s odgovornošću i poštovanjem prema osobama s invaliditetom,” poručio je direktor Fonda, Ahmet Baljić.

Tokom trodnevnog programa, učesnici Kongresa, predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, institucija, međunarodnih organizacija i akademske zajednice, razgovarat će o unapređenju dostupnosti asistivnih tehnologija i inovativnim rješenjima koja doprinose većoj inkluziji i samostalnosti osoba s invaliditetom.

Kroz panel diskusije, radionice i umrežavanje, Kongres otvora prostor za razmjenu iskustava i razvoj preporuka za javne politike koje podstiču digitalnu i tehnološku inkluziju. Fond posebno ističe važnost međusektorske saradnje i kontinuiranog ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i pristup modernim rješenjima koja osobama s invaliditetom omogućavaju ravnopravan život i rad.

“S ponosom mogu reći da je sredstva Fonda do sada koristilo više od 8.000 osoba s invaliditetom, dok svakog mjeseca podržavamo zaposlenost za više od 4.000 njih. Kroz ovakve aktivnosti, koje ne samo da podržavamo, već i aktivno sufinansiramo, otvaramo prostor za nove mogućnosti i jačamo svijest o pravima osoba s invaliditetom,” naglasio je direktor Baljić.

Treći kongres osoba s invaliditetom u BiH nastavio je tradiciju okupljanja ključnih aktera iz javnog, civilnog i privatnog sektora s ciljem izgradnje inkluzivnijeg društva. Nakon uspješno održanih kongresa u Sarajevu 2023. i Neumu 2024. godine, ovogodišnje izdanje stavlja fokus na asistivne tehnologije kao ključni alat za osnaživanje i aktivno učešće osoba s invaliditetom u svim sferama društva.