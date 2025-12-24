Tuzlanski kanton već četvrtu godinu zaredom provodi jedinstven program stipendiranja učenika i studenata sa invaliditetom, čime je, prema dostupnim podacima, jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji sistemski finansijski podržava ovu kategoriju na svim nivoima obrazovanja, od osnovnih i srednjih škola do univerziteta.

Inkluzija u praksi: TK jedini u FBiH sistemski stipendira učenike i studente sa invaliditetom

Za djecu i mlade sa invaliditetom značaj stipendije ne ogleda se samo u finansijskoj potpori nego i potvrdi da njihov trud nije nevidljiv. U sistemu u kojem često moraju ulagati više napora od svojih vršnjaka, institucionalno priznanje za njih znači dodatnu snagu da nastave dalje.

„Ja bolujem od dijabetesa tip 1 i značajno mi je da je Ministarstvo obrazovanja prepoznalo nas, moje kolege i druge prijatelje koji boluju od iste bolesti ili od drugih oboljenja ili imaju drugi tip invaliditeta. Jako je značajno za sve nas generalno da smo prepoznati i na neki način nagrađeni“, kazala je Zerina Mulić, dobitnica stipendije.

Roditelji ističu da put njihove djece rijetko počinje iz iste startne pozicije kao kod druge djece. Svaki uspjeh iza sebe nosi više borbe, više odricanja i više svakodnevnih izazova.

„Naravno da je poželjno da vas neko vidi i da vam uvijek znači kada vas neko vidi. Pogotovo kada vide vaš trud i rad, mislim prvenstveno na naše dijete, trud i rad koji zahtijeva mnogo više možda nego kod ostale zdrave, tipične djece. Borbe su velike, izazovi svakodnevni, ali ovo je upravo jedna motivacija. To služi i nama, roditeljima, da motivišemo djete, kažemo evo vidi te neko, vidi tvoj rad, vidi tvoj trud, nastavi da radiš, da se boriš i naravno da možeš uspjeti sve što želiš“, ispričala je Atifa Buldić Bešić, majka djevojčice Nadje.

Iz Udruženja građana „Imam pravo“ naglašavaju da je Tuzlanski kanton primjer kako institucionalna briga može poslati jasnu poruku pripadnosti i ravnopravnosti.

„Kao roditelj i kao predstavnica roditelja Udruženja moram istaći da ove stipendije za nas nemaju samo financijski značaj, već i poruku da naša djeca nisu zaboravljena, niti izostavljena i da su jednostavno sastani dio obrazovnog sistema u našem kantonu“, kaže Abida Žunić, potpredsjednica Udruženja građana Imam pravo.

Iz resornog ministarstva ističu da su stipendije dio šire strategije inkluzivnog obrazovanja. Osim finansijske podrške, Ministarstvo inkluziju jača i kroz direktnu pomoć u učionicama, kao i kroz unapređenje predškolskog odgoja, s ciljem da podrška djeci s poteškoćama počne što ranije.

„Stipendije učenicima i studentima sa invaliditetom upravo doprinose tim mjerama da svi učenici na području Tuzlanskog kantona imaju priliku da dobiju stipendiju. Također je važno naglasiti da smo mi značajan akcenat stavili na inkluziju i kroz asistente u nastavu- imamo preko 300 asistenata u nastavi koji pomažu učenicima sa poteškoćama u razvoju da prate nastavni proces“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

U Ministarstvu poručuju da je cilj svih ovih aktivnosti osigurati ravnopravnost, društvenu jednakost i dostupno obrazovanje za svu djecu i mlade u Tuzlanskom kantonu, bez obzira na njihove zdravstvene ili razvojne poteškoće.