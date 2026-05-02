Škola u BiH zabranila mobitele, šminkanje, lakirane nokte…

Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku donio je jednoglasnu odluku o potpunoj zabrani unošenja mobitela i drugih digitalnih uređaja u školske prostorije za sve učenike.

Odluka je donesena na prijedlog Učiteljskog vijeća i u saradnji s Vijećem roditelja, a nova pravila uvrštena su u Kućni red škole, koji je usvojen 27. aprila 2026. godine. Istog dana usvojene su i izmjene i dopune Pravilnika o pedagoškim mjerama.

Zabrana se odnosi na sve učenike, osim na one kojima je korištenje pametnog telefona potrebno iz zdravstvenih razloga. U tom slučaju neophodno je dostaviti potvrdu nadležne zdravstvene ustanove.

Novim pravilima zabranjeno je i šminkanje, bojanje kose, lakiranje noktiju, kao i unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića. Zabranjena su i opojna sredstva, cigarete i elektronske cigarete.

Učenicima neće biti dozvoljeno ni nošenje pretijesne i nepristojne odjeće koja nije primjerena njihovom uzrastu.

Iz škole navode da je cilj ovih mjera podsticanje zdravih i društveno prihvatljivih oblika komunikacije i druženja među djecom i mladima.