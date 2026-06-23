Građani Bosne i Hercegovine u budućnosti bi mogli koristiti mobilne usluge u zemljama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga, ali se to neće desiti automatski niti je za sada poznato kada bi nova pravila mogla početi važiti.

Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa zemljama zapadnog Balkana o proširenju režima “Roam Like at Home”, koji omogućava korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inostranstvu pod uslovima kao kod kuće.

Za Bosnu i Hercegovinu ključni uslov je donošenje novog zakona o elektronskim komunikacijama i usklađivanje domaćih propisa s pravilima Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga.

Iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH navode da tek nakon donošenja novog zakonskog okvira mogu uslijediti podzakonski akti i regulatorne odluke koje bi precizirale način primjene ovog režima.

To uključuje pravila o primjerenom korištenju, veleprodajnim cijenama roaming usluga s EU, kao i druga pitanja važna za operatore i korisnike.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH već je pripremilo Nacrt novog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je trenutno u fazi javnih konsultacija.

Kada proces bude završen, građani BiH bi mogli koristiti mobilne telefone širom Evropske unije bez straha od visokih računa za roming. Ipak, konačni rokovi zavisit će od brzine usvajanja zakona, pregovora s Evropskom komisijom i provedbe potrebnih pravila.

Regionalni sporazum o roamingu za zemlje zapadnog Balkana, koji se primjenjuje od 2021. godine, ostat će na snazi.