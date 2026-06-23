Prijateljska malonogometna utakmica na Kampusu Univerziteta u Tuzli

Prijateljska malonogometna utakmica između zaposlenika Univerziteta u Tuzli i ekipe Centralnog grijanja Tuzla bit će odigrana u utorak, 23. juna 2026. godine, na Kampusu Univerziteta u Tuzli.

Utakmica počinje u 17 sati, a održava se u okviru programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. Ljetnog univerziteta Tuzla 2026.

Ovaj sportski susret zamišljen je kao prilika za druženje, promociju zdravog načina života, jačanje saradnje i prijateljskih odnosa, ali i zajedničko obilježavanje značajnog jubileja Univerziteta u Tuzli.

Iz Univerziteta su pozvali studente, zaposlenike i sve ljubitelje sporta da prisustvuju utakmici, podrže učesnike i budu dio jubilejske atmosfere.

Organizator događaja je Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.