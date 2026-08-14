Gužve na cestama širom BiH: Duge kolone prema Jablanici i na više graničnih prelaza

Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na GP Gradiška-Gornji Varoš i Bijača-Nova Sela nema gužvi na našim izlazno/ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici https://bihamk.ba/spi/kamere.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju).

Danas tokom dana (14.08.), kao i u noći sa petka na subotu (14/15.08.), uoči vjerskog praznika Velike Gospe, očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, a posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini-Kondžilu, Rami (Šćitu), Osovi i Širokom Brijegu. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu i obrate pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika, te da pokažu strpljenje i razumijevanje.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.