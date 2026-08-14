Civilna zaštita Tuzle: Zbog visokog rizika od požara kazne za paljenje vatre do 1.500 KM

Jasmina Ibrahimović
pozar
Foto: Arhiva

Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura na području Tuzle povećana je opasnost od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega je Služba civilne zaštite Grada Tuzle uputila apel građanima na maksimalan oprez.

Građanima se posebno savjetuje da ne pale vatru u blizini šuma, njiva i površina prekrivenih suhom travom, jer se požari u ovakvim vremenskim uslovima mogu veoma brzo proširiti i teško staviti pod kontrolu.

Iz Civilne zaštite podsjećaju da je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama, kao i loženje vatre u blizini šuma, vikendica i vikend-naselja. Također, građani se upozoravaju da ne ostavljaju roštilje, vatru ili zapaljive materijale bez nadzora.

Kako navode, i najmanja nepažnja može imati ozbiljne posljedice po ljudske živote, imovinu i okoliš, ali i dodatno angažovati vatrogasne snage koje bi u tom trenutku mogle biti potrebne za intervencije na drugim lokacijama.

Nadležni podsjećaju i na zakonske sankcije. Prema Zakonu o šumama Tuzlanskog kantona, fizička osoba koja loži vatru suprotno propisima može biti kažnjena novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

Krivičnim zakonom Federacije BiH predviđene su i novčane te zatvorske kazne za izazivanje šumskog požara, kao i za izazivanje opće opasnosti od požara kojim se ugrožavaju životi ljudi i imovina.

Građani koji primijete dim, vatru ili sumnjive aktivnosti pozvani su da ih odmah prijave Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla na broj 123, Operativnom centru civilne zaštite na 121 ili policiji na broj 122.

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