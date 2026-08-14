Mladi golman Ahmed Hasanagić stigao na Tušanj

Fudbalski klub Sloboda Tuzla angažovao je mladog golmana Ahmeda Hasanagića, koji će u narednom periodu biti priključen juniorskom sastavu, ali će trenirati i sa prvim timom.

Sedamnaestogodišnji Hasanagić na Tušanj stiže nakon što je prošao omladinske selekcije FK Tuzla City, gdje je svojim nastupima skrenuo pažnju kao jedan od perspektivnijih mladih čuvara mreže.

U dosadašnjoj karijeri dobio je priliku da nastupa i za prvi tim Tuzla Cityja, čime je stekao vrijedno seniorsko iskustvo uprkos tome što se još nalazi u juniorskom uzrastu.

U Slobodi će Hasanagić primarno biti na raspolaganju juniorskoj ekipi, gdje bi trebao nastaviti razvoj i sticati dodatno iskustvo. Istovremeno će trenirati sa seniorskim sastavom, a stručni štab moći će računati na njega i za utakmice prvog tima ukoliko se za tim ukaže potreba.

Mladi golman već je tokom ljetnog pripremnog perioda bio uz seniorsku ekipu Slobode, a njegov angažman dio je klupskog opredjeljenja da veću pažnju posveti razvoju mladih i perspektivnih fudbalera.

Dolaskom Hasanagića Sloboda je tako dodatno ojačala konkurenciju među golmanima, ali i nastavila stvarati bazu igrača koji bi u budućnosti mogli imati značajniju ulogu u prvom timu.