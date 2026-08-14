Jedan proizvod prednjači u izvozu BiH: Vrijednost skoro 500 miliona KM

Jasmina Ibrahimović
Rast izvoza i uvoza, ali deficit BiH dostigao 7,45 milijardi KM

U prvih šest mjeseci 2026. godine najveću pojedinačnu vrijednost izvoza Bosne i Hercegovine ostvarile su izolirane žice, čiji je izvoz iznosio 495,8 miliona KM.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, na drugom mjestu nalazi se električna energija sa 346,96 miliona KM, dok slijede konstrukcije od željeza i čelika sa 296,5 miliona KM te rude olova i koncentrati sa 296,1 milion KM.

Podaci pokazuju da se bh. izvoz i dalje u velikoj mjeri oslanja na elektroindustriju, metaloprerađivački sektor, namještaj, električnu energiju i proizvode namjenske industrije.

Značajan udio imaju i proizvodi od aluminija. Izvoz aluminija u sirovim oblicima vrijedio je 245,1 milion KM, konstrukcija od aluminija 131,3 miliona KM, a aluminijskih šipki i profila 129,2 miliona KM.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH ističu da ovakva struktura pokazuje oslonjenost izvoza na proizvode viših faza prerade, ali i na sirovine i energente.

Dvadeset najznačajnijih tarifnih stavki u prvih šest mjeseci ove godine činilo je gotovo polovinu ukupnog izvoza BiH.

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