Obustavljen izvoz pilećeg mesa iz BiH u EU

Izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije privremeno je obustavljen nakon pojave ptičje gripe na jednoj farmi peradi u naselju Karanovac u općini Petrovo. Zabrana je uvedena 26. februara, a prema trenutnim procjenama mogla bi trajati najmanje 30 dana.

Predsjedavajući Koordinacijskog odbora peradara BiH Velibor Popović izjavio je da je ova odluka značajno pogodila domaće proizvođače, jer su velike količine mesa ostale na tržištu Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, već sada je u zemlji ostalo oko 1.500 tona pilećeg mesa koje je bilo namijenjeno izvozu, što dodatno opterećuje proizvođače i stvara ozbiljne finansijske gubitke.

Popović je naglasio da se proizvođači trenutno snalaze na različite načine kako bi ublažili posljedice zabrane izvoza. Dio svježeg mesa ostaje na domaćem tržištu, dok se određene količine zamrzavaju kako bi kasnije bile izvezene.

Istakao je i da granica sa Srbijom nije zatvorena za izvoz, što donekle olakšava situaciju domaćim proizvođačima.

Zbog uvedenih mjera u sektoru peradarstva već su nastale višemilionske štete, a proizvođači očekuju podršku nadležnih institucija. Popović je naveo da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obećalo pomoć ovom sektoru.

On je izrazio očekivanje da bi problem s izvozom u zemlje Evropske unije mogao biti riješen u prvoj polovini aprila, ukoliko se situacija sa zarazom stabilizira.