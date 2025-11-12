Otkrivena bakterija u piletini iz Bosne i Hercegovine

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine potvrdila je da je prije dva dana odbijena pošiljka zamrznutih pilećih prsa iz naše zemlje na granici s Hrvatskom, nakon što je u njima utvrđena prisutnost bakterije Salmonella Mbandaka. Informaciju je Agencija dobila putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), u kojem BiH ima status kontakt tačke.

Pošiljka koja je vraćena s granice stavljena je pod nadzor veterinarske inspekcije, a prometovanje i svaka daljnja upotreba proizvoda zabranjeni su do donošenja konačne odluke. Kako pojašnjavaju iz Agencije, ako službene kontrole potvrde da je pošiljka štetna za zdravlje ljudi, bit će uništena ili će se prema njoj primijeniti druga zakonom propisana mjera.

Nema odstupanja na domaćem tržištu

Kada je riječ o situaciji na tržištu u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane navodi da laboratorijske analize uzoraka hrane uzetih u okviru redovnih službenih kontrola ne pokazuju značajnija odstupanja od višegodišnjeg prosjeka. Isto se odnosi i na prethodnu godinu, što znači da se rizik po zdravlje potrošača u tom pogledu nije povećao.

Prema dostupnim podacima i razmjeni iskustava s institucijama iz regiona i drugih zemalja, sigurnost hrane u BiH je na sličnom nivou kao i u okruženju. Međutim, u Agenciji upozoravaju da je već duže prisutan zastoj u usklađivanju domaćih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije.

Upozorenje o mogućim rizicima

Iz Agencije naglašavaju da bi nastavak takve prakse mogao dovesti do povećanja rizika po zdravlje potrošača, ali i do stvaranja trgovinskih prepreka. Posebno se to odnosi na neusklađenost maksimalno dozvoljenih količina pesticida i kontaminanata u hrani s evropskim standardima, o čemu je Agencija u više navrata upozoravala nadležne institucije i donosioce odluka.

Agencija za sigurnost hrane BiH navodi da redovno prati izmjene propisa Evropske unije i već ih uvrštava u prednacrte domaćih akata, kako bi se odmah po uklanjanju administrativnih prepreka mogle uputiti na usvajanje Vijeću ministara BiH.