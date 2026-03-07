Mesar upozorava: Nikada ne pravite ovu grešku prije kuhanja piletine

Priprema mesa često izaziva dileme i pitanja kod kućnih kuhara, ali i kod profesionalaca. Osim kulinarskog dijela, veoma je važno voditi računa o higijenskim standardima kako bi se spriječile bakterijske infekcije i zaštitilo zdravlje ljudi koji konzumiraju meso.

Jedno od čestih pitanja u kuhinji jeste da li sirovu piletinu i drugo meso treba prati prije kuhanja. Španski mesar poznat na društvenim mrežama kao El As Carnicero podijelio je svoje mišljenje o ovoj temi, upozoravajući da pogrešna priprema može dovesti do zdravstvenih problema, piše Express.co.uk

Opšte je poznato da konzumiranje nedovoljno termički obrađene piletine predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik zbog bakterija poput salmonele i bakterije E. coli. Upravo te bakterije mogu izazvati trovanje hranom ukoliko meso nije pravilno pripremljeno i dovoljno termički obrađeno.

Zbog toga mnogi ljudi smatraju da je ispiranje sirove piletine pod vodom dodatna zaštita od bakterija. Međutim, prema riječima ovog mesara, takva praksa zapravo može povećati rizik od kontaminacije.

El As Carnicero, koji ima više od 30 godina iskustva u mesarskoj industriji i često dijeli kulinarske savjete na TikToku, ispričao je i primjer iz svoje radnje. Prisjetio se mušterije koja je tražila da joj piletinu spakuje u plastičnu vrećicu umjesto u papir jer je planirala oprati meso čim dođe kući.

Mušterija je objasnila da želi isprati svu prljavštinu i bakterije sa piletine. Međutim, mesar je upozorio na opasnosti takvog postupka.

“Meso može sadržavati bakterije i kada ga stavimo pod slavinu, tada prskanje vode može kontaminirati uređaje, pribor, sudoper. Znate li koliko je to opasno?”, rekao je.

Prema njegovim riječima, ispiranje mesa može povećati vjerovatnoću širenja bakterija po kuhinji, što može dovesti do bolesti poput salmonele, povraćanja, proljeva i bolova u stomaku.

Umjesto pranja mesa, savjetuje da se obrati pažnja na pravilnu termičku obradu. Prema njegovim riječima, meso treba kuhati dok unutrašnja temperatura ne pređe 73,9 stepeni Celzijusa.

“To će sve ukloniti. Molim vas, nemojte prati meso. Odakle vam to?”, rekao je u videu.

Sličan stav imaju i stručnjaci za sigurnost hrane. Agencija za standarde hrane Ujedinjenog Kraljevstva navodi da nije preporučljivo prati sirovu perad, govedinu, svinjetinu, janjetinu ili teletinu prije kuhanja, jer takva praksa može proširiti bakterije po kuhinji.

Stručnjaci objašnjavaju da pranje mesa pod mlazom vode može dovesti do prskanja bakterija na sudoper, radne površine, kuhinjski pribor i druge namirnice, što povećava rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Da bi se piletina pripremila na siguran način, preporučuje se temeljito pranje ruku sapunom i toplom vodom prije i nakon rukovanja sirovim mesom. Također je važno koristiti odvojene daske za rezanje i kuhinjski pribor za sirovu piletinu kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija s drugim namirnicama.

Sirovu piletinu treba čuvati u najhladnijem dijelu frižidera, na temperaturi ispod 4 stepena Celzijusa, najbolje na tanjiru ili u zatvorenoj posudi kako bi se spriječilo curenje sokova na druge namirnice.

Ako je piletina zamrznuta, preporučuje se sigurno odmrzavanje u frižideru, u zatvorenoj vrećici u hladnoj vodi uz mijenjanje vode svakih 30 minuta ili u mikrovalnoj pećnici, ukoliko će se meso odmah nakon toga pripremati.

Prilikom kuhanja stručnjaci savjetuju korištenje termometra za hranu kako bi se provjerilo da li je piletina dovoljno termički obrađena. Unutrašnja temperatura najdebljeg dijela mesa, poput prsa ili batka, treba dostići najmanje 74 stepena Celzijusa. Termometar treba postaviti u najdeblji dio mesa, pri čemu treba izbjegavati dodir s kostima.