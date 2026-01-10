Evo kako nikada nećete imati led na prozorima automobila

Zaleđena stakla na automobilu spadaju među najčešće zimske probleme, jer jutarnje struganje leda oduzima vrijeme i zahtijeva dosta strpljenja. Ipak, postoji jednostavan način da se ovaj problem spriječi već večer prije, a za to vam nisu potrebna nikakva posebna sredstva – sve što vam treba vjerovatno već imate u kući.

Glavni sastojak je alkohol, najbolje medicinski alkohol ili alkoholno sirće. Alkohol snižava tačku smrzavanja vode, zbog čega sprječava da se vlaga na staklu tokom noći pretvori u led. Dovoljno je da ga pomiješate s vodom i lagano poprskate stakla ovom smjesom.

Drugi sastojak je voda, koja služi da razrijedi alkohol i tako spriječi eventualna oštećenja stakla ili gumenih zaptivki. Preporučeni omjer je približno dvije trećine alkohola i jedna trećina vode, prenosi Govori.se

Dobijenu mješavinu sipajte u bočicu s raspršivačem i nanesite je uveče nakon što parkirate automobil. Poprskajte vjetrobransko staklo i bočne prozore, a zatim ih lagano prebrišite krpom. Na taj način se stvara tanak zaštitni sloj koji sprječava smrzavanje.

Rezultat je vidljiv već sljedećeg jutra. Led se ili uopće ne formira ili se može ukloniti jednim potezom brisača. Važno je da smjesu ne nanosite na toplo staklo i da izbjegavate grube materijale za brisanje. Iako je ovaj trik vrlo učinkovit, preporučuje se da se koristi isključivo na staklenim površinama, a ne na lakiranim dijelovima ili unutrašnjosti vozila. Uz malo pripreme, jutarnje struganje leda može postati stvar prošlosti.