Savjet ljekara: Evo šta može usporiti napredovanje Alzheimerove bolesti

RTV SLON
Ilustracija

Alzheimerova bolest najčešće se javlja nakon 65. godine života, a njen tačan uzrok i dalje nije poznat. Karakteriše je nakupljanje tau proteina i beta amiloida u mozgu, što dovodi do oštećenja nervnih ćelija i postepenog gubitka osnovnih funkcija.

„Prvi simptomi obično su kognitivni problemi – poteškoće s pamćenjem, jezikom, razumijevanjem, orijentacijom, a mogu se javiti i promjene u ponašanju, apatija i zbunjenost“, ističe dr. Elvedina Žiga iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Kako bolest napreduje, pacijenti gube sposobnost hodanja, hranjenja i samostalnog obavljanja svakodnevnih aktivnosti. U najtežoj fazi dolazi do potpunog gubitka pamćenja, problema s gutanjem, pothranjenosti i potrebe za stalnom njegom u specijaliziranim ustanovama.

Rizik od bolesti raste s godinama, a pored genetike i pola, značajnu ulogu imaju i faktori načina života.

„Socijalna izolacija, fizička neaktivnost, nezdrava ishrana, pušenje, prekomjeran alkohol, manjak sna, kao i hronične bolesti poput hipertenzije, dijabetesa ili srčanih oboljenja povećavaju rizik“, navodi Žiga.

Lijek za Alzheimerovu bolest još ne postoji, ali rana dijagnoza i terapija mogu usporiti napredovanje bolesti. Uz lijekove, važni su i nefarmakološki pristupi – fizičke vježbe, muzikoterapija, radna i grupna terapija. „Na vrijeme prepoznati prve znakove od ključnog je značaja“, dodaje Žiga.

Kao najvažniji savjeti izdvajaju se: kontrola krvnog pritiska i šećera, zdrava ishrana, prestanak pušenja, redovna fizička aktivnost, dovoljno sna, briga o sluhu i prevencija povreda glave. „Pravilnim životnim navikama možemo značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti“, poručuje dr. Žiga.

pročitajte i ovo

Kultura

Etno likovna kolonija “Vršani“: Kad zakaže humanost, umjetnost mora govoriti

Istaknuto

Svjetski dan Alzheimerove bolesti: Simptomi, rizični faktori i načini prevencije

Politika

Dodik: Vojska Srbije će braniti srpski narod

BiH

Tržište stanova u BiH: Kupci čekaju pad cijena, ali uzalud?

Vijesti

Starmer ispunio obećanje: Velika Britanija danas priznaje Palestinu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]