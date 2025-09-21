Gubitak ovog čula predstavlja rani znak Alzheimerove bolesti

Otkrivanje ranih simptoma Alzheimerove bolesti pruža najveću šansu da se uspori njen razvoj. Dosadašnja istraživanja pokazala su da se znakovi bolesti mogu prepoznati u govoru, disanju ili sastavu crijevne mikrobiote. Nova studija sada dodaje još jedan rani indikator – smanjenje čula mirisa, koje se može javiti čak i prije nego što nastupe kognitivna oštećenja, piše ScienceAlert.

Dok su prethodna istraživanja već povezivala gubitak mirisa s mogućim ranim upozorenjem na Alzheimerovu bolest, mehanizmi su ostajali nejasni. U novoj studiji naučnici su analizirali snimke pozitronske emisione tomografije (PET), uzorke moždanog tkiva miševa i ljudi, kako bi otkrili neuronske osnove ovog poremećaja.

Rezultati ukazuju da imuni odgovor mozga igra ključnu ulogu u gubitku mirisa povezanom s Alchajmerovom bolešću. Posebno, mikroglija – specijalizirane imune ćelije u mozgu – prekidaju veze između olfaktorne sijalice i lokus koeruleusa.

Olfaktorna sijalica nalazi se u prednjem dijelu mozga i prima signale od receptora mirisa u nosu, koje zatim šalje drugim moždanim regijama na obradu. Lokus koeruleus smješten je u moždanom stablu, ali utiče na olfaktornu sijalicu i druge dijelove mozga putem dugih nervnih vlakana.

„Lokus koeruleus reguliše brojne fiziološke mehanizme, uključujući moždani protok krvi, cikluse spavanja i budnosti te senzornu obradu. Ovo posljednje odnosi se i na čulo mirisa“, objašnjava neurobiolog Lars Paeger iz Njemačkog centra za neurodegenerativne bolesti (DZNE) i Univerziteta Ludvig Maksimilijan u Minhenu (LMU).

U ranim fazama Alzheimerove bolesti dolazi do promjena duž nervnih vlakana koja povezuju lokus koeruleus s olfaktornom sijalicom. Te promjene aktiviraju mikrogliju da razgrađuje neurone, jer membrana nervnih ćelija pokazuje signalne molekule – poput fosfatidilserina – na površini. Taj proces, poznat kao „signal pojedi me“, obično je povezan sa sinaptičkim orezivanjem, tj. uklanjanjem disfunkcionalnih neuronskih veza.

Naučnici pretpostavljaju da abnormalno ponašanje neurona, izazvano hiperaktivnošću u ranim fazama bolesti, dovodi do ovih promjena.

Studija je kombinovala više metoda: istraživanje miševa s karakteristikama Alchajmerove bolesti, analizu postmortalnog tkiva oboljelih ljudi i PET snimke mozga pacijenata s Alzheimereovom bolešću ili blagim kognitivnim oštećenjem.

„Problemi s mirisom kod Alchajmerove bolesti već se neko vrijeme povezuju s oštećenjem nervnih puteva, ali uzroci nisu bili jasni. Naši nalazi sada ukazuju da imunološki mehanizmi stoje iza tih disfunkcija – i što je posebno važno, oni se javljaju već u ranoj fazi bolesti“, kaže neuronaučnik Joakim Herms iz DZNE i LMU.

Otkriće je značajno jer rana faza Alzheimerove bolesti pruža najviše mogućnosti za liječenje. Prepoznavanje gubitka čula mirisa kao ranog simptoma može otvoriti put preciznijem testiranju i ranijoj dijagnozi, prije nego što se pojave ozbiljniji kognitivni problemi.

„Naši nalazi mogli bi pomoći u ranoj identifikaciji pacijenata s rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti, omogućavajući raniju primjenu terapija koje ciljaju amiloid-beta i time povećavaju šansu za pozitivan ishod“, zaključuje Herms.

