Imate kosilicu, da li trebate ostavljati gorivo u njoj tokom zime?

Imate kosilicu, iako se na prvi pogled čini kao sitnica, način na koji kosilicu pripremite za zimski period može imati direktan uticaj na njeno stanje i ispravnost u proljeće.

Šta se dešava sa gorivom tokom zime

Stručnjaci za održavanje kosilica upozoravaju da gorivo koje ostane u rezervoaru duži vremenski period gubi svoja svojstva. Benzin vremenom oksidira, a prisustvo etanola dodatno pogoršava situaciju jer privlači vlagu. Takva mješavina može dovesti do stvaranja taloga, koji kasnije uzrokuje probleme u radu motora i otežano paljenje nakon zime.

Upravo su zaprljani karburatori i začepljeni kanali jedan od najčešćih razloga zbog kojih kosilice ne mogu normalno startati nakon višemjesečnog mirovanja.

Preporuka servisera, isprazniti ili ne

Većina servisera savjetuje da se kosilica, ako se neće koristiti dva do tri mjeseca ili duže, ostavi bez goriva. Najsigurnija metoda je isprazniti rezervoar i potom upaliti motor kako bi radio dok se sam ne ugasi. Na taj način se uklanja i preostalo gorivo iz sistema, čime se smanjuje rizik od naslaga i korozije unutar motora.

Ovakva praksa se posebno preporučuje za kosilice koje se tokom zime drže u hladnim, negrijanim ili vlažnim prostorijama, gdje su uslovi za propadanje goriva još nepovoljniji.

Kada je prihvatljivo ostaviti gorivo

Postoji i druga opcija koju koriste neki vlasnici, a ona podrazumijeva dodavanje stabilizatora goriva u rezervoar. Nakon toga kosilica se pusti da radi nekoliko minuta kako bi se stabilizator ravnomjerno rasporedio kroz sistem. Ova metoda može biti prihvatljiva ako se koristi kvalitetan aditiv i ako se kosilica skladišti na suhom i zaštićenom mjestu.

Ipak, stručnjaci ističu da ni ova opcija ne daje potpunu sigurnost da u proljeće neće biti problema, naročito ako gorivo u kosilici ostane duže od preporučenog perioda.

Šta kažu proizvođači kosilica

Kod novijih modela kosilica preporuke su često jasno navedene u fabričkom uputstvu. Neki proizvođači dozvoljavaju ostavljanje goriva uz obaveznu upotrebu stabilizatora, dok drugi izričito savjetuju potpuno pražnjenje sistema. Zbog toga se vlasnicima preporučuje da prije zimskog skladištenja provjere uputstva za svoj konkretan model.

Uprkos različitim preporukama, među stručnjacima preovladava stav da je pražnjenje goriva najsigurniji način da se izbjegnu kvarovi i dodatni troškovi servisa na početku nove sezone košenja.