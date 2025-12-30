Zašto provjetravanje doma zimi nije dobro u ranim jutarnjim satima

Provjetravanje doma zimi ključno je za zdrav zrak u zatvorenom prostoru, ali stručnjaci upozoravaju da vrijeme kada to radimo može imati veliki uticaj na zdravlje i potrošnju energije. Iako mnogi instinktivno otvaraju prozore rano ujutro, period između 8 i 10 sati tokom velikih hladnoća smatra se najmanje povoljnim.

Razlozi za to povezani su s kvalitetom vanjskog zraka, niskim temperaturama i energetskom efikasnošću doma, a posljedice se često ne primijete odmah, već se odraze kroz lošiji zrak u prostoru i veće račune za grijanje.

Jutarnji zrak je hladniji i zagađeniji

U zimskim mjesecima rani jutarnji sati su najhladniji dio dana. Kada se tada obavlja provjetravanje doma zimi, u unutrašnjost se unosi izrazito hladan zrak koji brzo snižava temperaturu prostorija.

Grijanje tada mora raditi jače kako bi se toplina ponovo uspostavila, što dovodi do povećane potrošnje energije.

Dodatni problem predstavlja jutarnji vrhunac zagađenja. Između 8 i 10 sati saobraćaj je najgušći, ljudi odlaze na posao, a emisije štetnih čestica su posebno izražene u urbanim sredinama.

Otvaranjem prozora u tom periodu u dom ulazi zrak opterećen izduvnim gasovima i drugim zagađivačima, čime se narušava kvalitet zraka koji udišemo u zatvorenom prostoru.

Kada i kako je najbolje provjetravati zimi

Da bi se postigao balans između svježeg zraka i zadržavanja toplote, provjetravanje doma zimi preporučuje se u toplijem dijelu dana. Period oko podneva, najčešće između 12 i 14 sati, smatra se najpovoljnijim jer su vanjske temperature tada nešto više, a nivo zagađenja niži nego u jutarnjim satima.

Dovoljno je kratko i intenzivno provjetravanje od nekoliko minuta, kako bi se zrak osvježio bez značajnog hlađenja zidova i namještaja. Posebnu pažnju treba posvetiti prostorijama u kojima se zadržava više vlage, poput kuhinje, kupatila i spavaćih soba nakon noći. Na taj način provjetravanje doma zimi ostaje efikasno, bez nepotrebnog gubitka toplote i dodatnog opterećenja grijnih sistema.

Pravilnim izborom vremena i jednostavnim prilagođavanjem navika moguće je osigurati zdrav zrak u domu i istovremeno smanjiti potrošnju energije, što tokom zime ima i zdravstvene i finansijske prednosti.