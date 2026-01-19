Stiže ozbiljna zima u BiH: Hladni talas donosi cjelodnevne minuse

Jasmina Ibrahimović
Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske temperature

Federalni hidrometeorološki zavod najavio je da se u Bosni i Hercegovini završava neuobičajeno toplo, gotovo proljetno razdoblje, te da slijedi prelazak na gotovo zimske uslove koje će obilježiti osjetno niže temperature, ali uglavnom bez padavina. Prema prognozi meteorologa, narednih dana u Hercegovini, jugozapadnoj Bosni i u planinskim krajevima preovladavat će pretežno sunčano i djelimično oblačno vrijeme.

U centralnoj i sjevernoj Bosni očekuje se više niske oblačnosti i magle, posebno u kotlinama i duž riječnih tokova, uz mogućnost kraćih sunčanih intervala tokom poslijepodneva. Minimalne temperature u Bosni kretat će se uglavnom od minus četiri do jedan stepen, a u Hercegovini od jedan do pet, dok će najviše dnevne vrijednosti biti između minus jedan i četiri u Bosni, te do sedam stepeni u Hercegovini.

Iz FHMZ-a navode da bi stabilno vrijeme trebalo potrajati i u posljednjoj sedmici mjeseca, ali se sredinom sedmice očekuje novi hladni talas koji bi mogao donijeti cjelodnevne minuse širom zemlje. U tom periodu jutarnje temperature u BiH bi se mogle spuštati od minus osam do minus tri stepena, dok bi u Hercegovini bile do dva, a dnevne maksimalne u Bosni između minus pet i minus jedan, te do četiri stepena u Hercegovini.

Prognoze ukazuju i na mogućnost jačeg zahlađenja pred kraj mjeseca, kada bi u jugozapadnim i centralnim područjima temperature mogle pasti i ispod minus 12 stepeni.

