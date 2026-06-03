Danas oblačno,, mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini, te u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Mjestimično će padavine biti praćene jakim udarima vjetra, a lokalno je moguća i pojava grada.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, dok se krajem dana očekuje njegovo skretanje na zapadni i sjeverozapadni smjer.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, dok će dnevna temperatura iznositi od 18 do 24 stepena. Na jugu i sjeveroistoku zemlje očekuje se do 28 stepeni Celzijusa.