Sunčanije i toplije širom BiH, kiša moguća samo prijepodne

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje postepena stabilizacija vremenskih prilika, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnji sati donijet će više oblačnosti, posebno u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je moguća i slaba kiša. Tokom dana oblačnost će se postepeno smanjivati, a razvedravanje će se širiti sa sjeverozapada prema istoku zemlje.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom od 20 do 25 stepeni Celzijusa, dok će u Hercegovini biti toplije, s maksimalnim vrijednostima do 28 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Nakon svježeg jutra, sunčaniji periodi i ugodnije temperature trebali bi pozitivno utjecati na raspoloženje i opće zdravstveno stanje većine građana.

Ipak, u dijelovima centralne i istočne Bosne, zbog jutarnje naoblake i mogućih slabih padavina, meteoropate i osobe s hroničnim zdravstvenim tegobama mogu povremeno osjetiti umor, glavobolju ili manjak koncentracije. Poboljšanje se očekuje već u drugom dijelu dana.

Najpovoljnije vremenske prilike prognoziraju se za Hercegovinu i zapadne krajeve zemlje, gdje će preovladavati sunčanije vrijeme. Stručnjaci savjetuju da se tokom jutra građani prilagode nešto svježijim temperaturama, dok se u poslijepodnevnim satima preporučuje zaštita od dužeg izlaganja suncu.