U BiH sutra postepeno razvedravanje i temperature do 29 stepeni

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuju stabilnije vremenske prilike, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima i dijelu prijepodneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne, te ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar će biti slab, zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 9 do 16 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevna temperatura iznositi od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.

Prema biometeorološkoj prognozi, pod uticajem stabilnijeg vremena prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne. Nakon svježijeg jutra, porast temperatura i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva.

U centralnim i istočnim područjima Bosne, zbog povećane naoblake i moguće slabe kiše ujutro i prijepodne, hronični bolesnici i meteoropate mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, umora i promjenjivog raspoloženja. Tokom dana, sa razvedravanjem, očekuje se poboljšanje općeg osjećaja.