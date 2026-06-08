Vremenska prognoza: U Tuzli danas sunčano i toplo

Vremenska prognoza Tuzla

Danas Danas će u Tuzli biti pretežno sunčano i toplo, uz postepeni porast temperature od jutarnjih 13 do popodnevnih 29 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti slab, a padavine se ne očekuju tokom cijelog dana, pa je dan idealan za boravak napolju. Preporučujem laganu ljetnu obuću, poput patika ili sandala, i prozračnu odjeću od pamučnih tkanina. Uz to, ne zaboravite zaštititi glavu od sunca i ponijeti bocu vode, naročito za vrijeme najtoplijeg dijela dana. Uveče će biti ugodno, ali savjetujem laganu jaknu ili duks ako planirate duži boravak vani. Nema aktivnih upozorenja za Tuzlu.

7 Dana U narednih sedam dana očekuje nas promjenjivo vrijeme, sa najtoplijim danom u utorak, 9. juna, kada će temperatura dostići 29 stepeni, ali sa mogućnošću slabog pljuska. Već u srijedu, 10. juna, rizik od pljuskova raste na 60 posto, dok će četvrtak i petak donijeti obilnije pljuskove i zahlađenje, uz temperature između 19 i 24 stepena. Vikend, subota i nedjelja, biće najkišovitiji, sa padavinama do 7.7 milimetara, pa se pripremite za vlažne dane i moguće grmljavinu. Najbolji dan za izlet je upravo danas, utorak, 9. juna, jer je vjerojatnost padavina minimalna, a temperature prijatne. Od srijede, 10. juna ujutro do ponedjeljka, 15. juna uveče, na snazi je upozorenje na učestale pljuskove i grmljavinu u regiji Tuzle.

15 Dana Dugoročna prognoza za Tuzlu do 22. juna ukazuje na nestabilno i vlažno razdoblje, sa temperaturama koje će se kretati između 24 i 26 stepeni. Nakon kišnog vikenda, nova sedmica donosi smanjenje padavina od ponedjeljka, 15. juna, ali će svaki naredni dan biti praćen pljuskovima, naročito poslije podne. Petak, 19. juna, i subota, 20. juna, mogli bi biti nešto suvlji, ali i dalje postoji 65 do 70 posto šanse za pljuskove. Ako planirate putovanje, najbolje bi bilo izabrati period od 9. do 11. juna, jer je početak sedmice najstabilniji, dok od 12. juna pa nadalje očekujemo pojačane padavine. Napominjem da od subote, 13. juna ujutro do ponedjeljka, 22. juna uveče, postoji upozorenje na dugotrajne pljuskove i moguće lokalne poplave u regiji Tuzle, pa budite oprezni na putu. Unatoč čestim padavinama, obuća bi trebala biti vodootporna, a na suhe dane ponesite lagane cipele.

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