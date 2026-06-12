Danas postepeno razvedravanje i ugodnije temperature

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše ponegdje na istoku i u centralnim područjima tokom jutarnjih sati. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih intervala.

U Hercegovini će preovladavati sunčanije vrijeme, uz prolazno povećanu oblačnost na sjeveru ovog dijela zemlje. Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren sjevernog smjera, dok će u Hercegovini i jugozapadnim krajevima puhati bura, koja će tokom dana postepeno slabiti.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 19 i 24 stepena, a na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biometeorološke prilike bit će povoljnije nego prethodnih dana, posebno u poslijepodnevnim satima kada se očekuje više sunca i ugodnije vrijeme.