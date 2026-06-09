Vremenska prognoza: Promjenjive vremenske prilike i danas

Vremenska prognoza za 9. juni najavljuje pretežno sunčano i toplo vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uz umjerenu naoblaku tokom dana.

Prema prognozi meteorologa, u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. U ostalim krajevima zadržaće se stabilnije vremenske prilike sa dužim sunčanim intervalima.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretaće se uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje iznositi do 21 stepen.

Tokom dana očekuje se ugodno toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka biće između 26 i 31 stepen Celzijusa, dok će na jugu Bosne i Hercegovine dostići i do 34 stepena.

Građanima se savjetuje da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu, posebno u južnim krajevima zemlje gdje se očekuju najviše temperature.