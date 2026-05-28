Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme sa kišom i grmljavinom

Vremenska prognoza Tuzla
Danas
Danas u Tuzli očekujemo promjenljivo oblačno vrijeme sa jutarnjim pljuskovima, koji će do 10 sati prestati, a zatim će biti suho i sunčano. Maksimalna temperatura vazduha dostići će 25°C, dok će vjetar biti slab, povremeno umjeren. Najveći pljusak očekuje se rano ujutro, posebno oko 5 sati, kada je moguće i do 0.8 mm padavina. Savjetujemo vam da za jutarnje sate obućete laganu kišnu jaknu ili vjetrovku, a obuća treba biti zatvorena i vodootporna. Nakon podneva će biti toplo, pa preporučujemo laganu odjeću poput majice i pantalona. Napomena: Aktivno je upozorenje na pljuskove praćene grmljavinom za regiju Tuzla, koje važi od 27. Maja u 22:00 do 28. Maja u 04:00.
7 Dana
U narednih sedam dana u Tuzli očekujemo promjenljivo vrijeme sa postepenim zagrijavanjem. Subota i nedjelja će biti sunčane i tople, sa temperaturama do 29°C, dok se u ponedjeljak očekuju obilni pljuskovi i grmljavina, sa mogućim padavinama do 10.9 mm. Utorak i srijeda donose nove pljuskove, ali će temperature ostati visoke, oko 25°C do 26°C. Najbolji dan za izlet je subota, 30. Maj, kada će biti suho, sunčano i veoma ugodno za boravak na otvorenom. Četvrtak, 4. Jun, donosi smanjenje pljuskova, ali se i dalje preporučuje kišobran. Upozorenje: Za ponedjeljak, 1. Jun, izdato je upozorenje na obilne pljuskove i grmljavinu za regiju Tuzla, koje važi cijeli dan.
15 Dana
Dugoročna prognoza za Tuzlu za narednih 15 dana pokazuje nestabilno vrijeme sa čestim pljuskovima, posebno u drugoj sedmici. Početak juna donosi pretežno suho i toplo vrijeme do 5. Juna, ali od 8. Juna očekuje se pojačana aktivnost pljuskova i grmljavina, sa temperaturama oko 26°C do 27°C. Najviše padavina očekuje se između 8. i 11. Juna, kada pljuskovi mogu biti obilni. Za putovanje preporučujemo period od 5. do 7. Juna, kada je prognoza povoljnija, sa manje pljuskova, ali uvijek imajte kišobran pri ruci. Upozorenje: Od 8. Juna u 00:00 do 11. Juna u 23:59 izdato je upozorenje na učestale pljuskove praćene grmljavinom za regiju Tuzla, što može otežati putovanje.
⚠️Grmljavina žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla
Početak upozorenja: 27. Maj 2026. 22:00
Kraj upozorenja: 28. Maj 2026. 04:00
Pljuskovi praćeni grmljavinom.
Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.
Vremenska prognoza Tuzlanski kanton
Danas
U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i toplo, uz umjeren vjetar. Tokom jutra i ranog prijepodneva u većem dijelu regije mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebno u planinskim područjima poput Kladnja, ali od sredine dana slijedi razvedravanje. Temperature će se kretati od 14 do 25 stepeni, najviše u dolinskim predjelima poput Gradačca. Nema aktivnih upozorenja za regiju.
7 Dana
Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme s postepenim porastom temperature. Do petka i subote pretežno suho i sunčano, dok od nedjelje poslijepodne (31. Maj) počinje naoblačenje sa kišom. U ponedjeljak, 1. Juna, očekuju se obilne padavine širom regije, naročito u centralnim i sjevernim dijelovima, uz mogućnost grmljavine. Od utorka do četvrtka povremeni pljuskovi, ali uz postepeno smanjenje količine padavina. Dnevne temperature od 23 do 29 stepeni, noćne od 10 do 15 stepeni. Upozorenje: Od nedjelje poslijepodne (31. Maj) do ponedjeljka uveče (1. Jun) postoji povećan rizik od obilnih padavina i bujičnih poplava, posebno u nižim predjelima.
15 Dana
U narednih petnaest dana u TK očekuje se postepeno zagrijavanje uz smanjenje padavina u drugoj sedmici. Prva sedmica (do 4. Juna) donosi česte pljuskove i grmljavinu, naročito u periodu od 1. do 3. Juna, kada su moguće i obilnije padavine. Od 5. Juna pa nadalje vrijeme postaje stabilnije, sa sve manje kiše i sve više sunčanih intervala. Temperature će se postepeno penjati do 27-28 stepeni, a u drugoj sedmici mogu dostići i 30 stepeni u dolinskim predjelima. Noći će biti svježe, sa temperaturama od 12 do 18 stepeni. Nema aktivnih upozorenja za drugu polovinu perioda.
Vremenska prognoza BiH
Danas
U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim predjelima moguća je prolazna oblačnost s rijetkim pljuskovima, dok će u ostatku dana biti stabilno. Na jugu i jugozapadu zemlje vrijeme će biti potpuno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim i istočnim područjima povremeno i pojačan. Jutarnje temperature od 14 do 22°C, dnevne od 24 do 33°C, najviše u Hercegovini.
7 Dana
U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme. Prvi dio sedmice biće uglavnom stabilan i topao, s puno sunca, posebno u subotu i nedjelju. Od ponedjeljka, 1. Juna, slijedi naglo pogoršanje s obilnim padavinama, pljuskovima i grmljavinom, naročito u centralnim, sjevernim i istočnim područjima. Na jugu i jugozapadu zemlje padavine će biti rjeđe i slabijeg intenziteta. Temperature će se kretati od 20 do 31°C, s najvišim vrijednostima na jugu. Od ponedjeljka, 1. Juna (početak dana) do srijede, 3. Juna (kraj dana), izdato je upozorenje na obilne padavine u većem dijelu zemlje, s mogućnošću lokalnih bujičnih poplava. Upozorenje na udare vjetra 40-50 km/h aktivno je za regiju Trebinje i Foču od 28. Maja 20