Vremenska prognoza: Oblačno vrijeme sa kišom i grmljavinom

Početak upozorenja: 27. Maj 2026. 22:00

Kraj upozorenja: 28. Maj 2026. 04:00

Pljuskovi praćeni grmljavinom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i toplo, uz umjeren vjetar. Tokom jutra i ranog prijepodneva u većem dijelu regije mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebno u planinskim područjima poput Kladnja, ali od sredine dana slijedi razvedravanje. Temperature će se kretati od 14 do 25 stepeni, najviše u dolinskim predjelima poput Gradačca. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme s postepenim porastom temperature. Do petka i subote pretežno suho i sunčano, dok od nedjelje poslijepodne (31. Maj) počinje naoblačenje sa kišom. U ponedjeljak, 1. Juna, očekuju se obilne padavine širom regije, naročito u centralnim i sjevernim dijelovima, uz mogućnost grmljavine. Od utorka do četvrtka povremeni pljuskovi, ali uz postepeno smanjenje količine padavina. Dnevne temperature od 23 do 29 stepeni, noćne od 10 do 15 stepeni. Upozorenje: Od nedjelje poslijepodne (31. Maj) do ponedjeljka uveče (1. Jun) postoji povećan rizik od obilnih padavina i bujičnih poplava, posebno u nižim predjelima.

15 Dana

U narednih petnaest dana u TK očekuje se postepeno zagrijavanje uz smanjenje padavina u drugoj sedmici. Prva sedmica (do 4. Juna) donosi česte pljuskove i grmljavinu, naročito u periodu od 1. do 3. Juna, kada su moguće i obilnije padavine. Od 5. Juna pa nadalje vrijeme postaje stabilnije, sa sve manje kiše i sve više sunčanih intervala. Temperature će se postepeno penjati do 27-28 stepeni, a u drugoj sedmici mogu dostići i 30 stepeni u dolinskim predjelima. Noći će biti svježe, sa temperaturama od 12 do 18 stepeni. Nema aktivnih upozorenja za drugu polovinu perioda.

Vremenska prognoza BiH

Danas U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim predjelima moguća je prolazna oblačnost s rijetkim pljuskovima, dok će u ostatku dana biti stabilno. Na jugu i jugozapadu zemlje vrijeme će biti potpuno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim i istočnim područjima povremeno i pojačan. Jutarnje temperature od 14 do 22°C, dnevne od 24 do 33°C, najviše u Hercegovini.