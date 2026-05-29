Danas sunčano, temperature i do 31 stepen Celzijusa

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, usljed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja.

Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.