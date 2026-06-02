Vremenska prognoza: Sunčano vrijeme danas, od srijede kiša i pljuskovi

Vremenska prognoza za naredne dane pokazuje da će se u Bosni i Hercegovini smjenjivati sunčani intervali, umjerena oblačnost, ali i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će preovladavati uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok se promjena vremena očekuje već od srijede.

Danas u većem dijelu zemlje bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima rijetki i slabi lokalni pljuskovi mogu se javiti uglavnom u planinskim područjima.

Vjetar će biti slab, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim područjima puhati istočni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 29 stepeni.

U srijedu promjena vremena

U srijedu, 3. juna, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine prognozirane su u Hercegovini, te u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a krajem dana mijenjat će smjer na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, dok će dnevna temperatura biti od 18 do 24 stepena, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni.

Četvrtak donosi razvedravanje

U četvrtak, 4. juna, u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno, ali se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje.

U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 11 do 17 stepeni, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U petak novo naoblačenje

U petak, 5. juna, jutro će biti pretežno sunčano, ali se tokom dana očekuje postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na sjeveru zemlje puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u ostalim područjima preovladavati južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

Za vikend promjenjivo, na jugu toplije

U subotu, 6. juna, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme. Ponegdje u Bosni mogući su lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na jugu i jugozapadu zemlje puhat će južni i jugozapadni vjetar, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20 stepeni, na jugu do 23, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 22 do 28 stepeni, na jugu do 31 stepen.