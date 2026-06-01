Danas sunčano, poslijepodne promjena vremena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme. Jutro će u većini krajeva biti pretežno sunčano, ali se tokom dana očekuje postepen porast naoblake koji će usloviti pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, stabilnije vremenske prilike bez padavina zadržat će se na jugu Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren – u sjevernim krajevima sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 16 i 23 stepena, dok će najviša dnevna iznositi od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Na jugu zemlje temperature će dostići i do 31 stepen.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljnije usljed nestabilnog vremena, pljuskova, grmljavine i oscilacija atmosferskog pritiska. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, umora, razdražljivosti, bolova u kostima i zglobovima te pada raspoloženja.

Građanima se savjetuje oprez tokom boravka na otvorenom, posebno u periodima pojačane atmosferske nestabilnosti, kao i smanjenje intenzivnijih fizičkih aktivnosti.