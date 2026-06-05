Danas do 29 stepeni, ali popodne stiže promjena vremena

Danas nas očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle.

U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C.

Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, usljed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje, s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.