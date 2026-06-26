Vrućina i sparina u Tuzli: Evo zašto danas ne biste trebali držati prozore otvorenima

Vrućina i sparina u Tuzli danas bi mogle posebno otežati boravak u zatvorenim prostorima, jer se uz visoku vlažnost zraka i rast temperature kuće i stanovi brzo zagrijavaju.

Tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme, a najveći problem za mnoge građane neće biti samo temperatura, nego kombinacija vrućine i vlage. Upravo zbog toga važno je na vrijeme zatvoriti prozore, spustiti roletne i spriječiti ulazak toplog i vlažnog zraka u prostor.

Ako se prozori ostave otvorenima tokom najtoplijeg dijela dana, vlažan zrak ulazi u dom, a kako temperatura raste, prostor postaje zagušljiv i težak za boravak. Posebno se to odnosi na stanove na višim spratovima, potkrovlja i kuće sa slabijom izolacijom.

Vrućina i sparina u Tuzli najviše se osjete u zatvorenom prostoru

Kada je vlažnost zraka visoka, tijelo se teže hladi, jer znoj sporije isparava s kože. Zbog toga ista temperatura može djelovati znatno teže nego kada je zrak suh. U zatvorenom prostoru to može stvoriti osjećaj umora, težine, glavobolje i iscrpljenosti, naročito kod starijih osoba, djece, hroničnih bolesnika i osoba koje duže borave u neprovjetrenim prostorijama.

Najbolje je prozračiti prostor rano ujutro i kasno navečer, kada je vanjski zrak svježiji. Tokom dana prozore treba držati zatvorenima, naročito na sunčanoj strani objekta. Roletne, žaluzine ili zavjese treba spustiti prije nego što sunce direktno zagrije stakla.

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Kako koristiti klimu tokom sparnog dana

Ukoliko imate klima uređaj, korisno je koristiti ga umjereno i ne rashlađivati prostor naglo. Tokom sparnih dana može pomoći i opcija Dry, odnosno odvlaživanje zraka, jer smanjenje vlage često čini prostor ugodnijim i bez preniskih temperatura.

Suh zrak na 25 stepeni može djelovati prijatnije nego vlažan zrak na istoj temperaturi. Važno je da klima ne radi uz otvorene prozore, jer se tada u prostor stalno vraća topao i vlažan zrak, a uređaj troši više energije.

Građanima se preporučuje da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju nepotrebno otvaranje prozora, kuhanje bez ventilacije, sušenje veša u zatvorenom prostoru i duže korištenje uređaja koji dodatno zagrijavaju prostor.

Sparno vrijeme može pojačati tegobe kod osjetljivih osoba

Osobe koje imaju hronične tegobe sa zglobovima, kičmom ili cirkulacijom često tokom sparnih dana osjećaju pojačanu ukočenost, težinu u nogama, oticanje ili bolove. Toplota širi krvne sudove, tijelo se teže hladi, a gubitak tečnosti kroz znojenje može dodatno pojačati osjećaj iscrpljenosti.

Zbog toga je važno piti dovoljno vode tokom cijelog dana, u manjim gutljajima, a ne čekati pojavu žeđi. Treba izbjegavati težak fizički rad, dugo stajanje i duže sjedenje u pregrijanim prostorijama.

Osobama koje osjećaju bolove u nogama može pomoći kraći odmor s podignutim nogama, dok kod bolova u leđima može koristiti ležanje na ravnoj podlozi uz blago podignute noge. Kod otoka ili osjećaja pulsiranja u zglobovima mogu pomoći hladne ili mlake obloge, ali ih ne treba držati direktno na koži.

Ako se jave jaka slabost, vrtoglavica, otežano disanje, pritisak u prsima, zbunjenost ili naglo pogoršanje zdravstvenog stanja, potrebno je potražiti ljekarsku pomoć.

Kada provjetravati i kako rashladiti dom

Tokom vrućih dana prostor je najbolje provjetravati kasno navečer i rano ujutro. Tada se može napraviti blagi propuh kako bi se izbacio topao zrak koji se tokom dana nakupio u zidovima, namještaju i potkrovnim prostorima.

Ako koristite ventilator, tokom noći ga možete okrenuti prema otvorenom prozoru kako bi izbacivao topao zrak iz prostorije. Drugi prozor, na suprotnoj strani, može omogućiti ulazak svježijeg zraka.

Najveću razliku prave vanjske roletne i žaluzine, jer zaustavljaju sunčeve zrake prije nego što zagriju staklo. Unutrašnje zavjese mogu pomoći, ali ne štite jednako dobro jer toplota već ulazi u prostor.

Tokom dana prozore treba držati zatvorenima, roletne spustiti na sunčanoj strani, a prostor provjetravati tek navečer i rano ujutro. Klima uređaj treba koristiti umjereno, po mogućnosti uz odvlaživanje zraka, a boravak na otvorenom između 10 i 16 sati svesti na najmanju moguću mjeru.

Vrućina i sparina u Tuzli danas posebno mogu smetati starijim osobama, djeci, trudnicama, hroničnim bolesnicima i svima koji rade na otvorenom, pa je važno na vrijeme rashladiti prostor, piti dovoljno vode i izbjegavati napor u najtoplijem dijelu dana.

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