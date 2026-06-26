Roditeljima po 700 KM za boravak djece u vrtićima u Tuzlanskom kantonu

Predškolski odgoj u TK bit će podržan kroz nove programe Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, čiji je cilj da boravak djece u predškolskim ustanovama bude dostupniji, kvalitetniji i pravedniji za svako dijete i svaku porodicu.

Na konferenciji za medije Ministarstva obrazovanja i nauke TK predstavljene su mjere koje se odnose na kapitalna ulaganja u javne predškolske ustanove, nabavku sredstava za rad i didaktičkog materijala, kao i prvi program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama.

Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila program podrške predškolskom odgoju i obrazovanju, kojim je za investiciona ulaganja predviđeno 900.000 KM. Od tog iznosa 700.000 KM namijenjeno je za izgradnju objekta u Teočaku, dok je 200.000 KM planirano za rekonstrukcije u postojećim javnim predškolskim ustanovama.

Dodatno je predviđeno 40.000 KM za sredstva za rad i učila, te 41.000 KM za didaktička sredstva za javne i privatne predškolske ustanove.

Predškolski odgoj u TK uz podršku roditeljima i vrtićima

Posebno je istaknut program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama, prvi takve vrste u Tuzlanskom kantonu. Za ovaj program na raspolaganju je skoro 800.000 KM, a 1.140 korisnika dobit će jednokratnu podršku od 700 KM.

Cilj programa je podržati roditelje čiji boravak djece u vrtićima do sada nije bio subvencioniran, ali i smanjiti mjesečne troškove porodicama, posebno u uslovima kada cijene boravka u privatnim predškolskim ustanovama predstavljaju značajno opterećenje za kućne budžete.

Iz Ministarstva je naglašeno da se podrška odnosi i na privatne predškolske ustanove, čime se prepoznaje njihova uloga u sistemu predškolskog odgoja i obrazovanja. U Tuzlanskom kantonu odnos javnih i privatnih ustanova gotovo je jednak, dok su privatne ustanove uglavnom samofinansirajuće.

Govoreći o dostupnosti predškolskog odgoja, iz Ministarstva su podsjetili i na novi zakon donesen prošle godine, kojim je uvedena strožija regulativa, obavezna registracija i ispunjavanje standarda za sve predškolske ustanove.

Veći obuhvat djece i širenje kapaciteta

Prema predstavljenim podacima, obuhvat djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u Tuzlanskom kantonu porastao je sa 3.388 djece u pedagoškoj 2022/2023. godini na 4.964 djece u ovoj pedagoškoj godini.

Kao primjer širenja kapaciteta navedena je Tuzla, gdje je Javna ustanova “Naše dijete” otvorila nove vrtiće u naseljima Solina, Slavinovići i Godinja, dok je planirano i otvaranje vrtića u Simin Hanu.

Analize pokazuju da je obuhvat djece u Tuzli povećan za 26 posto, a u JU “Naše dijete” Tuzla za ovu pedagošku godinu više nema djece na listi čekanja, što znači da su sva djeca predškolskog uzrasta primljena.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK istaknuto je da je jedan od ciljeva da svaka lokalna zajednica na području kantona ima javnu predškolsku ustanovu. Posebna pažnja usmjerena je na općine koje takve ustanove još nemaju, među kojima su Čelić, Sapna, Kalesija i Teočak.

Kada je riječ o kadru, navedeno je da postoji potreba za novim odgajateljima, ali da trenutni konkursi bilježe veći broj prijava od planiranog prijema. Ministarstvo sarađuje i s Univerzitetom u Tuzli kako bi se mladi dodatno motivisali za zanimanja u ovoj oblasti.

Iz Ministarstva poručuju da najveći izazov nije samo kadar, nego finansiranje vrtića, zbog čega su subvencije i ulaganja važan korak ka tome da predškolski odgoj u TK bude dostupniji većem broju djece i porodica.