Tarik Muharemović pred povratkom u Juventus? Italijani tvrde da je posao blizu kraja

Tarik Muharemović, reprezentativac Bosne i Hercegovine i jedan od najzapaženijih Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, mogao bi ovog ljeta ponovo obući dres Juventusa.

Muharemović je već bio član Juventusa, ali je pravi igrački iskorak napravio nakon prelaska u Sassuolo. U tom klubu se afirmisao kao jedan od perspektivnijih stopera Serie A, a dobrim partijama na klupskom i reprezentativnom nivou ponovo je privukao pažnju torinskog velikana.

Juventus želi dodatno ojačati odbranu, a uz ime defanzivca Bologne Jhona Lucumija, sve češće se spominje i Tarik Muharemović.

Posebno se ističe da bi transfer za Juventus mogao biti finansijski zanimljiv jer torinski klub, prema navodima iz Italije, ima pravo na 50 posto iznosa od njegove buduće prodaje.

Muharemović je na Svjetskom prvenstvu imao važnu ulogu u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je izborila historijski plasman u nokaut-fazu.

Sigurnim reakcijama u odbrani, fizičkom snagom i mirnoćom u duelima nametnuo se kao jedan od najvažnijih defanzivaca selektora Sergeja Barbareza.

Rođen je u Ljubljani, fudbalski se razvijao u Austriji i Italiji, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 2024. godine. Nakon odlaska iz Juventusa u Sassuolo, prvo na posudbu, a potom i kroz trajni transfer, sada bi se mogao vratiti na mjesto gdje je ranije započeo italijansku epizodu.

Ukoliko se transfer realizuje, povratak Tarika Muharemovića u Juventus mogao bi biti jedna od najzanimljivijih priča ljetnog prijelaznog roka, posebno nakon njegovih nastupa na Mundijalu.