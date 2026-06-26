Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.
Dana 28.06.2026. godine (nedjelja) na području:
- Grada Srebrenika: centar Grada Srebrenika,komplet područje Špionice, komplet područje Sladne,Moranjci, Falešići, Čakanjići, Duboki Potok, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik i Okresanica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
- Kompletno područje općine Doboj Istok, dio naselja Stjepan Polja ispod ceste, te naselja Mala Brijesnica, Velika Brijesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.