Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 26.05.2026. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle

– u ulicama Krojčica i Put Ilinčica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naselju Tušanj u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

2. Grada Lukavca u dijelu naselja Bistarac Gornji- Novo Naselje, od pruge do Žigića,

povremena isključenja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naseljima Ljenobud i Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4. Općine Kladanj u naseljima: Rogoze, Mladovo, Vranovići, Olovci, Suljići, Goletići, Tuholj, Pauč, Hotani, Drinjače Kladanjske, Brateljevići, Bebrava i Luka Tuholj u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.