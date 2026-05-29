Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 31.05.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički Gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići,Brezik ,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV Ulica u vremenu od 8:00 do 9:00 h i 14:00 do 15:00 sati.