Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 31.05.2026. godine (nedjelja) na području Grada Živinica  u naseljima: Kamp Karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova Ušće, Lučići, Barički Gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići,Brezik ,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV Ulica u vremenu od 8:00 do 9:00 h i 14:00 do 15:00 sati.

pročitajte i ovo